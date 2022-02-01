За добу коронавірус підтвердили у понад тисячі буковинців: географія поширення

31 січня в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 1 010 людей. Найбільше випадків виявили у Чернівецькому районі.

Про це на сайті обласної державної адміністрації.

У Чернівецькому районі виявили 839 випадків інфікування, з них 404 – в Чернівцях. У Вижницькому районі – 84, у Дністровському – 87.

Суспільне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

У лікарнях області станом на 31 січня перебуває 1 067 людей. У 923 пацієнтів підтверджений COVID-19, інші 138 – мають підозру на інфікування. За останню добу 136 буковинців одужали від коронавірусу.

За минулу добу до лікарень шпиталізували 58 людей. Четверо людей з коронавірусом померли.

Суспільне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

Що відомо

Загалом в області виявили 135 588 випадків інфікування коронавірусом, 117 643 людей одужали, а 3 134 померли.

25 лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

Станом на 30 січня в області першою дозою щепили 293 350 людей, що складає 32,59% населення області. Другою дозою імунізували 280 142 людей. Додатковою – 81, бустерною – 5 671 людей.

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