З 1 лютого жителі Хмельниччини можуть зареєструватися на ЗНО

З 1 лютого та 9 березня жителі Хмельниччини можуть зареєструватися на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року. Про це повідомили на сайті українського центру оцінювання якості освіти.

Як йдеться у повідомлені, кожен зареєстрований учасник має право за рахунок коштів державного бюджету пройти тести щонайбільше з 5 навчальних предметів. Загалом ЗНО відбуватиметься з 13 навчальних предметів.

"Якщо учасники бажають скласти більше 5 предметів, вони зможуть зробити це за гроші. Щоб додатково скласти одну з іноземних мов у 2022 році потрібно буде сплатити 789 гривні, вартість складання інших навчальних предметів становитиме 354 гривні", - повідомили на сайті.

Додають, не пізніше 29 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, в яких буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року проходитиме з 23 травня до 17 червня.

Тестування відбудуться за таким графіком:

фізика – 23 травня;

хімія – 26 травня;

українська мова, українська мова та література – 31 травня;

математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;

іспанська, німецька, французька мови – 6 червня;

англійська мова – 7 червня;

історія України – 10 червня;

географія – 14 червня;

біологія – 17 червня.

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