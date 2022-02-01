З 1 лютого жителі Хмельниччини можуть зареєструватися на ЗНО

З 1 лютого та 9 березня жителі Хмельниччини можуть зареєструватися на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року. Про це повідомили на сайті українського центру оцінювання якості освіти.
Як йдеться у повідомлені, кожен зареєстрований учасник має право за рахунок коштів державного бюджету пройти тести щонайбільше з 5 навчальних предметів. Загалом ЗНО відбуватиметься з 13 навчальних предметів.
"Якщо учасники бажають скласти більше 5 предметів, вони зможуть зробити це за гроші. Щоб додатково скласти одну з іноземних мов у 2022 році потрібно буде сплатити 789 гривні, вартість складання інших навчальних предметів становитиме 354 гривні", - повідомили на сайті.
Додають, не пізніше 29 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, в яких буде зазначено час і місце проведення тестувань.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року проходитиме з 23 травня до 17 червня.
Тестування відбудуться за таким графіком:
- фізика – 23 травня;
- хімія – 26 травня;
- українська мова, українська мова та література – 31 травня;
- математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;
- іспанська, німецька, французька мови – 6 червня;
- англійська мова – 7 червня;
- історія України – 10 червня;
- географія – 14 червня;
- біологія – 17 червня.
Що відомо
- Інформацію про результати основної сесії ЗНО з усіх навчальних предметів буде розміщено до 30 червня на інформаційних сторінках учасників тестування.