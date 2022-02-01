Авто депутата Хустської міськради від "Радикальної партії" Дениса Величка обстріляли вночі 1 лютого. Про це на власній сторінці у Facebook повідомив брат постраждалого — депутат Хустської міськради від "Радикальної партії" Дмитрій Величко.

За його словами, невідомі обстріляли вікна легковика та порізали колеса.

Фото: Дмитрій Величко — Facebook

"Невідомі скоїли напад на авто моєї родини, яким користується брат. В стилі 90-х порізали колеса і кілька разів вистрелили у скло автомобіля. Оскільки напад стався, ймовірно, вночі, розцінюю це як спробу погроз чи тиску на мене і мою сім’ю", — повідомив Дмитрій Величко.

Фото: Дмитрій Величко — Facebook

Про політичний тиск та переслідування заявив на своїй сторінці у Facebook голова партії — Олег Ляшко.

Речниця Нацполіції на Закарпатті Ганна Дан повідомила письмово Суспільному, що на місці події працюють слідчі. Наразі вони встановлюють свідків та очевидців події.

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