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На Хмельниччині пожежа забрала життя 37-річного чоловіка
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На Хмельниччині пожежа забрала життя 37-річного чоловіка

Леся Боровець
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На Хмельниччині пожежа забрала життя 37-річного чоловіка unsplash

1 лютого о 02:55 служби порятунку повідомили про пожежу житлового будинку в с. Митинці Красилівської територіальної громади. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

Надзвичайники 14 державної пожежно-рятувальної частини на місці події виявили тіло громадянина 1985 року народження без ознак життя.

Попередня причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Усі обставини події встановлюються.

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