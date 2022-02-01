На Хмельниччині пожежа забрала життя 37-річного чоловіка

1 лютого о 02:55 служби порятунку повідомили про пожежу житлового будинку в с. Митинці Красилівської територіальної громади. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

Надзвичайники 14 державної пожежно-рятувальної частини на місці події виявили тіло громадянина 1985 року народження без ознак життя.

Попередня причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Усі обставини події встановлюються.

Читайте також