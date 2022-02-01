У Вінниці через ремонтні роботи на кількох вулицях не буде води

2 лютого з 09:00 до 18:00 на деяких вулицях Вінниці припинять водопостачання. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Вінницяоблводоканал.

Бригади підприємства будуть проводити ремонтні роботи на мережі водогону.

Водопостачання тимчасово припинять на:

Пушкіна,1- 42;

Князів Коріатовичів, 70-А, 72;

Пушкіна, 8 (ДНЗ);

Соборна, 59 (Міськвиконком);

Пушкіна, 4;

Артинова, 59.

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