У Вінниці через ремонтні роботи на кількох вулицях не буде води

2 лютого з 09:00 до 18:00 на деяких вулицях Вінниці припинять водопостачання. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Вінницяоблводоканал.
Бригади підприємства будуть проводити ремонтні роботи на мережі водогону.
Водопостачання тимчасово припинять на:
- Пушкіна,1- 42;
- Князів Коріатовичів, 70-А, 72;
- Пушкіна, 8 (ДНЗ);
- Соборна, 59 (Міськвиконком);
- Пушкіна, 4;
- Артинова, 59.
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