Упродовж доби, 31 січня, у горах на Львівщині травмувалися четверо туристів. Їм надавали допомогу рятувальники. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.
Двоє лижників травмувалися на трасі гори Тростян. Там 40-річна мешканка Одеси травмувала ліву ногу. Також травмувала ліву руку дитина 2008 року народження з Одеси.
На горі Високий Верх травмувала праву ногу 36-річна лижниця, жителька Києва.
Ще одна 21-річна туристка травмувалася на горі Ільза поблизу села Волосянка Стрийського району. У жінки був перелом ноги. Рятувальники доставили її до карети швидкої. Далі жінку госпіталізували в Сколівську центральну районну лікарню.
Рятувальники нагадують про правила катання на гірськолижних трасах:
- дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру, щоб уникнути зіткнення;
- не зловживайте спиртними напоями під час катання;
- одягайте захисне спорядження;
- не з’їжджайте з трас.
Читайте також: У горах на Львівщині травмувалися троє туристів
Читайте нас у Instagram: головні новини регіону