Упродовж доби, 31 січня, у горах на Львівщині травмувалися четверо туристів. Їм надавали допомогу рятувальники. Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Двоє лижників травмувалися на трасі гори Тростян. Там 40-річна мешканка Одеси травмувала ліву ногу. Також травмувала ліву руку дитина 2008 року народження з Одеси.

На горі Високий Верх травмувала праву ногу 36-річна лижниця, жителька Києва.

Ще одна 21-річна туристка травмувалася на горі Ільза поблизу села Волосянка Стрийського району. У жінки був перелом ноги. Рятувальники доставили її до карети швидкої. Далі жінку госпіталізували в Сколівську центральну районну лікарню.

Рятувальники нагадують про правила катання на гірськолижних трасах:

дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру, щоб уникнути зіткнення;

не зловживайте спиртними напоями під час катання;

одягайте захисне спорядження;

не з’їжджайте з трас.

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