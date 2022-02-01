У голови Херсонської обласної державної адміністрації новий заступник

Дмитра Бутрія призначили на посаду заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації. Його під час селекторної наради представив голова ОДА Геннадій Лагута.

Про це йдеться на сайті Херсонської обласної адміністрації.

Кандидатуру Дмитра Бутрія погодив Кабінет Міністрів України 26 січня. До виконання своїх обов’язків Дмитро Бутрій приступає з 1 лютого 2022 року.

На новій посаді він відповідатиме за питання розвитку сільського господарства, зрошення, захисту довкілля та природних ресурсів.

Хто такий Дмитро Бутрій

Народився 15 березня 1973 р.

Має вищу освіту - 2013 року закінчив вищий навчальний заклад Укркоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність – магістр, кваліфікація – економіка підприємства.

2015 року Дмитра Бутрія обрали депутатом обласної ради від Блоку Петра Порошенка.

2020 року він став депутатом обласної ради від “Слуги народу”.

Дмитро Бутрій раніше працював у Херсонській обласній державній адміністрації - директором департаменту економічного розвитку та торгівлі, заступником, першим заступником і в. о. голови ХОДА. Також був радником голови Херсонської облради.

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