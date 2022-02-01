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Київські поліцейські повідомили про підозру сумчанину за продаж наркотиків
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Київські поліцейські повідомили про підозру сумчанину за продаж наркотиків

Юлія Марковська
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Київські поліцейські повідомили про підозру сумчанину за продаж наркотиків Нацполіція Києва

Слідчі поліції Києва повідомили про підозру мешканцю Сумщини за збут канабісу на території столиці.

За інформацією київської поліції сумчанин розфасовував наркотики та у закладках залишав своїм потенційним клієнтам. Наразі слідчі довели причетність чоловіка до 20 епізодів збуту заборонених речовин. Наркоділку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ще восени минулого року поліцейські задокументували, що сумчанин через Телеграм-канал пропонував придбати наркотики. Передавав наркотики через закладки. Тоді поліцейські виявили у порушника розфасовані наркотичні засоби, а також мобільний телефон на який чоловік фотографував місцезнаходження «товару» та надсилав своїм «клієнтам».

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