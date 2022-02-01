За добу на Закарпатті щепили від COVID-19 понад 2000 людей

На Закарпатті упродовж 31 січня від COVID-19 щепили 2234 людей. Такі дані повідомили на сайті вакцинації.

Першу дозу вакцини отримали 838 людей. Вдруге вакцинували 1079 осіб. Також 310 закарпатцям зробили бустерну дозу.

Загалом від початку вакцинальної кампанії на Закарпатті перше щеплення мають понад 353 тисячі людей. Друге — понад 299 тисяч.

В Україні за добу 31 січня проти COVID-19 вакцинувались 65 655 людей: першу дозу отримали 23 278 українців, другу дозу — 25 525 осіб. Додаткову дозу отримали 480 людей, бустерну дозу — 16 372 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 324 675 людей, з них отримали одну дозу — 15 306 673 людини, дві дози — 14 619 487, додаткову дозу — 16 695, бустерну дозу — 339 726 осіб. Загалом провели 30 300 581 щеплення.

За весь час пандемії в Україні виявлено 4 095 263 випадки COVID-19, одужало 3 631 580 людей. При цьому хвороба призвела до смерті 100 395 українців.

Що відомо:

На Закарпатті за добу COVID-19 виявили у 787 людей, померли 10 хворих;

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Закарпаття та ще три області мають високий ризик потрапити до "червоної" зони.

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