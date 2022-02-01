У вівторок, 1 лютого, на трасі Київ-Чоп, біля селища міського типу Запитів, зіткнулися дві вантажівки. З одного авто на дорогу випали металопластикові вікна, з іншого — пляшки горілки. Через це рух на ділянці дороги ускладнений.

Про це повідомили у Патрульній поліції Львівщини. Прибрати скло з проїзної частини допомагали поліцейські. Інші роботи мають виконати дорожні служби.

Аварія трапилася близько 7:30 ранку. Біля Запитова зіткнулися дві вантажівки, які рухалися в напрямку Львова. Водій однієї із вантажівок не впорався з керуванням, зачепив іншу вантажівку, виїхав на зустрічну смугу руху та в'їхав у кювет.

Патрульні оформляють автопригоду.

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