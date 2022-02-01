Протягом минулої доби 31 січня на території Миколаївської області зареєстрували 802 нові випадки COVID-19. Це на 265 більше ніж виявили напередодні. Від наслідків коронавірусної хвороби померли п'ять людей.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві ― 431, у Первомайську ― 133, в Очакові ― 52, в Южноукраїнську ― 18, у Вознесенську ― один. На території інших громад Миколаївщини підтвердили 167 нових випадків коронавірусної хвороби. Протягом доби захворіли 160 дітей до 18-ти років.

Від початку пандемії всього у Миколаївській області на коронавірус захворіли 123 162 людини.

Протягом минулої доби одужали 212 людей. Загалом на Миколаївщині від COVID-19 одужала 114 253 людини.

За минулу добу 30 січня медики зареєстрували п'ять летальних випадків, викликаних перебігом коронавірусної хвороби.

"З них у Миколаєві чотири людини та на інших адміністративних територіях ― одна людина. За віковими категоріями померлі належать до наступних груп: 40-49 років ― одна людина, 50-59 ― одна, 80-89 ― три людини", ― розповіла Злата Ємєльянова.

Станом на 1 лютого на стаціонарному лікуванні перебувають 664 пацієнти, хворих на COVID-19 або з підозрою. За добу госпіталізували 86 хворих, із них сім вакциновані хоча б однією дозою. Завантаженість ліжок у лікарнях області складає 26,03 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 2471 новий випадок коронавірусної хвороби та сім смертей від наслідків захворювання на COVID-19. У Херсонській області — 441 новий випадок за добу та шість смертей від наслідків COVID-19.

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