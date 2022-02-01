Тернопільські рятувальники загасили пожежу в приміщенні торгового центру, що за адресою бульвар Шевченка,12. Про це Суспільному повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін.

За його словами, повідомлення про пожежу надійшло о 23:02.

"Повідомлення про пожежу класифікувалося як третій номер виклику – це найвищий пріоритет у роботі, така класифікація встановлюється для місць перебування великої кількості людей. Бульвар Шевченка – це центральної частини міста, тому на гасіння пожежі виїхали працівники тернопільського гарнізону. Але на місці з’ясували, що пожежа незначна. Вогнем знищено сушильну та пральну машину, а також облицювання стелі підсобного приміщення на загальній площі 4 квадратних метри", – каже Сергій Данілін.

Антон Марчевський Рятувальники гасили пожежу в будівлі торгового центру в Тернополі

За його словами, під час гасіння ніхто не травмувався, будівлю торгового центру врятовано. Встановлюють причини загоряння та підраховують матеріальні збитки.