995 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

31 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 995 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 30 768 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 31 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 704 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили у таких районах:

Великобагачанський – 2101 (+27);

Гадяцький – 1737 (+4);

Гадяч – 2620 (+3);

Глобинський – 3346 (+4);

Горішні Плавні – 7529 (+100);

Гребінківський – 1690 (+15);

Зіньківський – 3054 (+2);

Карлівський – 3281 (+33);

Кобеляцький – 2829 (+10);

Козельщинський – 1860 (+7);

Кременчук – 19270 (+85);

Кременчуцький – 2721 (+13);

Лохвицький – 3817 (+29);

Лубенський – 1867 (+21);

Лубни – 6291 (+64);

Машівський – 1514 (+9);

Миргород – 4942 (+30);

Миргородський – 2105 (+11);

Новосанжарський – 2305;

Оржицький – 1431 (+29);

Пирятинський – 2656 (+19);

Полтава – 51591 (+376);

Полтавський – 7904 (+37);

Решетилівський – 1981 (+3);

Семенівський – 1545 (+4);

Хорольський – 2616 (+31);

Чорнухинський – 663 (+1);

Чутівський – 1727 (+22);

Шишацький – 2142 (+7).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 153 245 людей. Одужали за увесь час 140 378 людей, а летальних випадків — 3964 (десять нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 8 903 жителі регіону.

Що відомо: