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995 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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995 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Вікторія Бондаренко
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995 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині pexels.com

31 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 995 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 30 768 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 31 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 704 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили у таких районах:

  • Великобагачанський – 2101 (+27);
  • Гадяцький – 1737 (+4);
  • Гадяч – 2620 (+3);
  • Глобинський – 3346 (+4);
  • Горішні Плавні – 7529 (+100);
  • Гребінківський – 1690 (+15);
  • Зіньківський – 3054 (+2);
  • Карлівський – 3281 (+33);
  • Кобеляцький – 2829 (+10);
  • Козельщинський – 1860 (+7);
  • Кременчук – 19270 (+85);
  • Кременчуцький – 2721 (+13);
  • Лохвицький – 3817 (+29);
  • Лубенський – 1867 (+21);
  • Лубни – 6291 (+64);
  • Машівський – 1514 (+9);
  • Миргород – 4942 (+30);
  • Миргородський – 2105 (+11);
  • Новосанжарський – 2305;
  • Оржицький – 1431 (+29);
  • Пирятинський – 2656 (+19);
  • Полтава – 51591 (+376);
  • Полтавський – 7904 (+37);
  • Решетилівський – 1981 (+3);
  • Семенівський – 1545 (+4);
  • Хорольський – 2616 (+31);
  • Чорнухинський – 663 (+1);
  • Чутівський – 1727 (+22);
  • Шишацький – 2142 (+7).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 153 245 людей. Одужали за увесь час 140 378 людей, а летальних випадків — 3964 (десять нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 8 903 жителі регіону.

Що відомо:

  • На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
  • На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
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