995 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

31 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 995 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 30 768 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 31 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 704 більше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили у таких районах:
- Великобагачанський – 2101 (+27);
- Гадяцький – 1737 (+4);
- Гадяч – 2620 (+3);
- Глобинський – 3346 (+4);
- Горішні Плавні – 7529 (+100);
- Гребінківський – 1690 (+15);
- Зіньківський – 3054 (+2);
- Карлівський – 3281 (+33);
- Кобеляцький – 2829 (+10);
- Козельщинський – 1860 (+7);
- Кременчук – 19270 (+85);
- Кременчуцький – 2721 (+13);
- Лохвицький – 3817 (+29);
- Лубенський – 1867 (+21);
- Лубни – 6291 (+64);
- Машівський – 1514 (+9);
- Миргород – 4942 (+30);
- Миргородський – 2105 (+11);
- Новосанжарський – 2305;
- Оржицький – 1431 (+29);
- Пирятинський – 2656 (+19);
- Полтава – 51591 (+376);
- Полтавський – 7904 (+37);
- Решетилівський – 1981 (+3);
- Семенівський – 1545 (+4);
- Хорольський – 2616 (+31);
- Чорнухинський – 663 (+1);
- Чутівський – 1727 (+22);
- Шишацький – 2142 (+7).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 153 245 людей. Одужали за увесь час 140 378 людей, а летальних випадків — 3964 (десять нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 8 903 жителі регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.