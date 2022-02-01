На Вінниччині підтвердили 1654 випадки коронавірусу за добу

На Вінниччині за минулу добу коронавірусну хворобу підтвердили у 1654 випадках. Це на 584 більше, аніж напередодні. Одужали 447 пацієнтів. Летальних випадків зафіксували 12. Такі дані МОЗ України станом на ранок 1 лютого.

Від початку пандемії COVID-19 лабораторно підтвердили у 132 951 мешканця області. З них одужали 111 928 вінничанин. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 365 людей.

Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 809 вінничан(всього 594 158 людей). Другою дозою імунізувалися 844 мешканці області (всього 559 000). Бустерною дозою вакцинувалися 935 людей (всього 15 330), а додатковою всього 190 вінничан.

Станом на ранок 1 лютого українські медики виявили 30 768 нових випадків COVID-19, через ускладнення хвороби померли 192 людини.

Що відомо

Протягом доби 30 січня в Україні зафіксували 22 026 нових випадків захворювання на COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".

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