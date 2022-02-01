У Полтаві збили жінку, вона загинула

В обласному центрі в аварії загинула жінка. На неї наїхали маршрутка і легковик. Про це Суспільному розповів речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб.

За його словами, аварія сталася на вулиці Європейській. Про подію до поліції повідомили 1 лютого близько 7:00.

59-річна жінку, яка переходила проїзну частину, збив водій маршрутки "Рута". Потім жінку відкинуло на зустрічну смугу, де на неї наїхав автомобіль "Toyota Corolla". Від отриманих травм вона загинула на місці події. Обставини аварії нині з’ясовують, додав речник.

фото: Суспільне Полтава Фото з місця події

У поліції можуть розпочати кримінальне провадження за другою статті «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція – від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.