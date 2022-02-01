На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 1 439 осіб

У 1 439 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це повідомила епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура.

За її словами, одужання підтвердили у 264 осіб. Померли семеро людей. Медики провели 2 576 досліджень методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (191 особа): Борсуківська сільська ОТГ – 13, Великодедеркальська сільська ОТГ – 12, Вишнівецька селищна ОТГ – 26, Кременецька міська ОТГ – 43, Лановецька міська ОТГ – 47, Лопушненська сільська ОТГ – 5, Почаївська міська ОТГ – 15, Шумська міська ОТГ – 30.

Тернопільський район (722 особи): Байковецька сільська ОТГ – 27, Бережанська міська ОТГ – 28, Білецька сільська ОТГ – 2, Великоберезовицька селищна ОТГ –55, Великогаївська сільська ОТГ – 14, Залозецька селищна ОТГ – 3, Збаразька міська ОТГ – 86, Зборівська міська ОТГ – 29, Золотниківська сільська ОТГ – 2, Іванівська сільська ОТГ – 1, Козівська селищна ОТГ – 25, Козлівська селищна ОТГ – 1, Микулинецька селищна ОТГ – 21, Нараївська сільська ОТГ – 2, Підволочиська селищна ОТГ – 50, Підгаєцька міська ОТГ – 37, Підгороднянська сільська ОТГ – 2, Саранчуківська сільська ОТГ – 1, Скалатська міська ОТГ – 30, Скориківська сільська ОТГ – 11, Теребовлянська міська ОТГ – 36, Тернопільська міська ОТГ – 259.

Чортківський район (526 осіб): Білобожницька сільська ОТГ – 28, Більче-Золотецька сільська ОТГ – 9, Борщівська міська ОТГ – 35, Бучацька міська ОТГ – 29, Васильковецька сільська ОТГ – 3, Гримайлівська селищна ОТГ – 1, Гусятинська селищна ОТГ – 5, Заводська селищна ОТГ – 19, Заліщицька міська ОТГ – 68, Золотопотіцька селищна ОТГ – 23, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 8, Колиндянська сільська ОТГ – 32, Копичинецька міська ОТГ – 16, Коропецька селищна ОТГ – 22, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 13, Монастириська міська ОТГ – 41, Нагірянська сільська ОТГ – 19, Скала-Подільська селищна ОТГ – 23, Товстенська селищна ОТГ – 18, Чортківська міська ОТГ – 114.

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіла 126 771 особа, з них 108 194 вже видужали та 2 238 людей померли.

Що відомо

Понад 30 тисяч. В Україні більшає хворих на COVID-19.

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