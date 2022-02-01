На Львівщині коронавірус діагностували ще у 3411 людей

На ранок вівторка, 1 лютого, на Львівщині діагностували ще 3411 випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу 1023 людини одужали від COVID-19, ще 12 — померли.
Такі дані повідомляють у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
"За попередню добу у Львівській області провели 3954 дослідження на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 3411-ти людей", — повідомили у ЛОДА.
Нові випадки у розрізі районів:
- Дрогобицький — 145;
- Золочівський — 202;
- Львівський — 2218 (м. Львів – 1832);
- Самбірський — 122;
- Стрийський — 379;
- Яворівський — 196;
- Червоноградський — 149.
У стаціонарах перебувають 2040 людей. Ліжкова мережа заповнена на 38,18 %. У реанімації перебуває 139 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 50.
За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 263 345 людей. Померли – 6230 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 215 978.
Що відомо
- Станом на 31 січня у львівському "Охматдиті" розгорнули 50 додаткових місць для дітей, хворих на коронавірус. Також кількість ліжкомісць збільшили у дитячій лікарні, що на Орлика. Відтак у лікарнях міста зможуть прийняти до 300 дітей.
- З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
- Питання про запровадження "червоної" зони карантину на Львівщині відтермінували. Таке рішення у п'ятницю, 28 січня, ухвалили члени державної комісії ТЕБ і НС. Питання мають розглянути через тиждень. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.
- Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.
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