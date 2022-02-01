За минулу добу, 31 січня, на Дніпропетровщині підтвердили 1418 нових випадків коронавірусу. Про це йдеться в інформації на сайті МОЗ.
В області за добу через ускладнення коронавірусу померли 12 людей. Ще 115 жителів області одужали.
Загалом на Дніпропетровщині – 257 643 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. Подолали хворобу 235 857 мешканців області. Померли 9154 людини.
Що відомо
- Міністерство охорони здоров'я очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.
- Для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус, до лікарень доставлено "Ремдисивір" та "Тоцилізумаб". Окрім того, вже готовий договорі на поставно 300 тисяч курсів "Молнупіравіру".
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