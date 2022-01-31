У Києві 1-2 лютого можливе перекриття руху транспорту у зв’язку з візитами прем’єр-міністрів Польщі, Нідерландів і Великої Британії. Про це Управління державної охорони України повідомляє у Facebook.
"1-2 лютого у зв’язку з робочими візитами до України Голови Ради Міністрів Польщі Матеуша Моравецького, Прем'єр-міністра Королівства Нідерланди Марка Рютте та Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького району", – ідеться у повідомленні.
У службі нагадали, що відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", державна охорона здійснюється щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій (інших посадових осіб міжнародних організацій), які прибувають в Україну чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій або відвідують Україну на запрошення органів державної влади.
У Києві цього тижня одночасно перебуватимуть з робочими візитами прем’єр-міністри Великої Британії, Нідерландів, Польщі та Греції, а також зустріч із міністром закордонних справ Греції. Активізація дипломатичних треків із цими країнами запроваджена для покращення безпекової ситуації.
Що відомо
- Президент США Джозеф Байден заявив, що Штати найближчим часом перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи на тлі зростання побоювань щодо можливого вторгнення Росії в Україну.
- 26 січня США передали Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України до Альянсу.
- Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що у разі початку агресії Росії щодо України газогін "Північний потік-2" не зможе почати працювати. За його словами, можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з Росією.
- В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у разі, якщо Росія наважиться на збройну агресію проти України, країни Заходу зможуть відповісти їй політичними та фінансовими санкціями.
- В Amnesty International попередили, що вторгнення Росії в Україну матиме руйнівні наслідки для всього регіону. При цьому в організації заявили, що РФ звикла нехтувати міжнародним гуманітарним правом під час ведення бойових дій.
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.
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