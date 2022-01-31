У Києві 1-2 лютого можливе перекриття руху транспорту у зв’язку з візитами прем’єр-міністрів Польщі, Нідерландів і Великої Британії. Про це Управління державної охорони України повідомляє у Facebook.

"1-2 лютого у зв’язку з робочими візитами до України Голови Ради Міністрів Польщі Матеуша Моравецького, Прем'єр-міністра Королівства Нідерланди Марка Рютте та Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Дарницького району", – ідеться у повідомленні.

У службі нагадали, що відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", державна охорона здійснюється щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій (інших посадових осіб міжнародних організацій), які прибувають в Україну чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій або відвідують Україну на запрошення органів державної влади.

У Києві цього тижня одночасно перебуватимуть з робочими візитами прем’єр-міністри Великої Британії, Нідерландів, Польщі та Греції, а також зустріч із міністром закордонних справ Греції. Активізація дипломатичних треків із цими країнами запроваджена для покращення безпекової ситуації.

Що відомо

Президент США Джозеф Байден заявив, що Штати найближчим часом перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи на тлі зростання побоювань щодо можливого вторгнення Росії в Україну.

26 січня США передали Росії письмову відповідь на її "пропозиції" щодо "гарантій безпеки" в Європі. Також свою відповідь передали представники НАТО. Вимоги РФ містили нерозширення НАТО на схід та гарантії невступу України до Альянсу.

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що у разі початку агресії Росії щодо України газогін "Північний потік-2" не зможе почати працювати. За його словами, можливість реалізації газопроводу є саме важелем впливу Заходу на відносини з Росією.

В ОБСЄ вважають, що ризик початку війни в Європі нині значно вищий, ніж будь-коли за останні 30 років.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у разі, якщо Росія наважиться на збройну агресію проти України, країни Заходу зможуть відповісти їй політичними та фінансовими санкціями.

В Amnesty International попередили, що вторгнення Росії в Україну матиме руйнівні наслідки для всього регіону. При цьому в організації заявили, що РФ звикла нехтувати міжнародним гуманітарним правом під час ведення бойових дій.

На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною. Тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня — на початку лютого 2022 року.

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