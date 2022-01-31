У Чернівцях вартість проїзду в маршрутках зросла до 9 гривень

З 1 лютого вартість проїзду в маршрутках Чернівців зросла до 9 гривень. Попередній тариф не дозволяв перевізникам отримувати прибуток — обґрунтування про це вони надали міській раді.

Рішення про підвищення тарифу 11 січня прийняли на засіданні виконкому.

У проєкті рішення йдеться, що перевізники повинні забезпечити належний технічний та санітарний стан автобусів, розмістити інформацію про пільги та графік руху. Також водії зобов'язані видавати квитки.

Проїзд у тролейбусі залишається з тарифом у 5 гривень за поїздку. Якщо розраховуватись безготівково через валідатор — 4 гривні.

Раніше директор департаменту транспорту Петро Лисак у коментарі Суспільному говорив, що перевізники надіслали матеріали, у яких обґрунтовували ціну за поїздку у майже 10 гривень. Її знизили до 9. Тариф планували підвищити через зростання вартості запчастин, пального та збільшення середньої зарплати.

Перевізниця Павліна Храпчинська Суспільному розповіла, що під час карантину пасажиропотік зменшився на третину. Відтак має борги, зокрема за купівлю зимової резини. Також водії відмовляються працювати за мінімальну зарплату.

Як чернівчани ставляться до підвищення тарифу раніше Суспільне Буковина розповідало у відео:

Що відомо

Раніше тариф на проїзд в маршрутках Чернівців складав 7 гривень за поїздку. Його встановили у травні 2021 року. Тариф встановили тимчасово на період дії карантинних обмежень — перевізникам дозволили перевозити пасажирів лише на місцях для сидіння. На засіданні виконкому перевізники довели, що за таких умов тариф у 5 гривень, який був раніше, є збитковим.

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