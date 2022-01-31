Як на Донеччині зберігають грецьку культурну спадщину

До Маріуполя, аби поспілкуватися з представниками грецької діаспори та владою, завітав міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас. За даними тамтешнього товариства, у громаді проживає близько 15 тисяч греків. Як зберігають свою культурну спадщину — у матеріалі Суспільного.

Родина Самко проживає у селищі Нікольському. Богдан та Олександра — етнічні греки.

Суспільне Донбас Олександра Самко

Жінка каже, щоб зберегти культуру, готує переважно традиційні страви.

"Часто готуємо грецькі черчірі – це чебуреки з монеткою. Виходить, хто знайде монетку, тому пощастить у житті. Якщо ми зустрічаємо гостей, то часто робимо великий таз, багато чебуреків. Намагаємося дитину вчити грецькій мові та грецьким традиціям", — розповіла Олександра.

Богдан Самко – музикант, знайомить дітей з грецькою музикою. Чоловік разом з другом Павлом заснував ансамбль.

Суспільне Донбас Павло Челбарах та Богдан Самко

Чоловіки кажуть, грають тільки грецьку музику, виступають у селищі на свята.

"Намагаюся це підтримувати, сина хочу навчити, щоб він грав на баяні, не забував грецькі традиції", — говорить Павло Челбарах.

За словами Богдана Самко, він теж намагається зберегти музичну спадщину.

"Раніше кожен грек брав баян, грав що-небудь, це було модним. Зараз воно чомусь йде, але я цього не допущу. Це цілий пласт культури, не можна, щоб він пропав", — наголосив Богдан.

Суспільне Донбас В родині Самко готують та пригощають традиційними грецькими стравами

У Маріупольському товаристві греків майже 15 тисяч представників. Співпрацювати з Грецією вони розпочали з 1993 року. А за три роки у місті відкрили грецьке консульство.

Очолює товариство Наді Чакні. 31-го січня жінка була присутня на зустрічі з міністром закордонних справ Греції Нікосом Дендіасом. Міністр приїхав підтримати діаспору.

"Нам це надає моральних сил, і з іншої сторони, це і фінансова підтримка у вивченні грецької мови та збереженні наших традицій. Це й різноманітні дослідження. Тут переважно проживають греки, які переселилися з Криму, але є в суспільстві кілька сімей Понтійських греків", — зазначила голова Маріупольського товариства греків Наді Чакні.

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас додав: "Грецький уряд вважає, що важливо підтримувати регіон, в якому проживаємо багато греків. У співпраці з представниками діаспори можете зробити історію успіху виходу зі складних ситуацій, ми хочемо запропонувати вам доступ до тих можливостей, що дає Європейський союз".

Що відомо

За останнім офіційним переписом населення на Приазов’ї проживає близько 80 тисяч греків.

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