Білоцерківський районний суд 31 січня залишив без руху позов колишнього начальника управління внутрішньої безпеки Укрексімбанку Олега Осіпова про поновлення на роботі та відшкодування моральної шкоди.

Про це повідомляє пресцентр Укрексімбанку.

За повідомленням банку, юристи ще не отримали офіційного рішення суду.

У повідомленні також сказано, що юристами банку виявлено низку порушень в оформленні позовної скарги Осіпова. Представники банку припускають, що саме ці порушення могли стати причиною рішення суду.

"Позиція Укрексімбанку щодо звільнення вищевказаних співробітників залишається незмінною, адже їх дії неодноразово порушили принципи етики та корпоративної культури Банку, призвели до значних репутаційних збитків та, ймовірно, втрати банком додаткових можливостей", — сказано в повідомленні банку.

Що відомо

На початку жовтня 2021 року на знімальну групу програми розслідувань "Схеми" скоїли напад під час інтерв'ю з головою правління державного "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером у його кабінеті. Під час запису інтерв’ю до кабінету увійшла охорона, силою забрала у журналістів техніку із записаним матеріалом і утримувала журналістів протягом кількох годин.

В Укрексімбанку заявили, що діяли таким чином тому що журналіст "поставив низку питань стосовно клієнтів банку".

Журналісти спільного проєкту Суспільного і Радіо Свобода "Схеми: корупція в деталях" розповіли про обставини конфлікту під час інтерв’ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. За їхніми словами, посадовець рознервувався після питання про видачу 60 мільйонів доларів кредиту підприємцю, який веде бізнес на окупованих територіях. У відповідь Мецгер заявив, що кредит не є проблемним, та запропонував передати знайдену журналістами інформацію в СБУ.

7 жовтня 2021 року голова банку Євген Мецгер розповів, що отримав повідомлення про підозру.

8 жовтня 2021 року Мецгеру оголосили про нову підозру – у незаконному утримуванні людей. Цього ж дня підозру вручили також працівнику охорони "Укрексімбанку".

23 жовтня 2021 року правоохоронці повідомили про підозру четвертій особі, яка фігурує у справі про напад на знімальну групу журналістів програми "Схеми".

Серед обвинувачених у справі про напад на журналістів є колишній голова правління банку Євген Мецгер, директор департаменту банківської безпеки Ігорь Тельбізов та колишній начальник управління внутрішньої безпеки Олег Осіпов

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