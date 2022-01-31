У Дніпрі затвердили норми для адресних табличок на будинках. Про це йдеться на сайті Дніпровської міськради.

Документ погодили на виконавчому комітеті місьради. Він містить детальні технічні характеристики щодо вигляду табличок, висоти їхнього розташування тощо.

"Це комплексна система навігації містом. У вимогах чітко прописано, де мають висіти таблички. Це покажчики на арках біля будинків, на під‘їздах. Від якісної навігації залежить не лише зовнішній вигляд міста, а й те як швидко вашу квартиру або будинок знайде "швидка", поліція або рятувальники у разі потреби", – зазначив головний художник Дніпра Сергій Білий.

Нині у дніпрян є близько місяця, щоб ознайомитися з ухваленим документом та взятися за виготовлення таблички.

Створено спеціальний сайт-конструктор, де дуже легко самостійно зробити макет покажчиків для свого будинку.

За місяць інспекція з питань благоустрою міської ради почне перевіряти дотримання вимог щодо адресних табличок.

За словами начальника інспекції Руслана Мороза, за виявлені порушення складатимуть припис, даватимуть щонайменше два тижні на усунення невідповідності. Якщо ж балансоутримувач будинку не виконає припис, на нього чекатиме адміністративний штраф.

За 2021 рік інспектори склали 640 повідомлень про порушення чинних норм правил благоустрою та дизайн-коду на фасадах міста.

Що відомо

- Згідно з правилами благоустрою території м. Дніпра, власники (балансоутримувачі, користувачі) будинків і споруд зобов’язані утримувати у належному стані покажчики, розташовані на фасадах. За порушення інспекція з питань благоустрою має право складати адмінпротоколи за ст. 152 КУпАП. Штраф, передбачений кодексом, – від 340 до 1700 грн.

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