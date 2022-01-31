Сквер на Херсонському шосе, який розбудовують за гроші "Громадського бюджету", можуть знести. Колишні орендатори земельної ділянки поновили права у Верховному суді і тепер вимагають прибрати спортзони, які тут продовжують будувати з 2019 року.

Станом на січень 2022 року у сквері на Херсонському шосе побудували скейт-парк та памп-трек. Загалом з 2019 року на розбудову скверу витратили 3,5 млн грн з міського бюджету.

Фото: Ольга Руда/Суспільне Миколаїв Карта проєкту у сквері на Херсонському шосе

"Зона воркаут, паркур та інклюзивна зона — вони заплановані на 2022 рік, наш проєкт вже переміг у "Громадському бюджеті". Це буде перший паркур-майданчик, у місті його немає, молоді він дуже потрібен", — сказав співавтор проєктів розбудови скверу на Херсонському шосе Євген Корольков.

Наприкінці листопада 2021 року свої орендні права на земельну ділянку, відведену під сквер, поновило у Верховному суді приватне підприємство "Виробничо-комерційна фірма "Кристина". З 2013 року тут планували будівництво розважального комплексу.

Зі слів представника та адвоката підприємства Віталія Рогака, у 2013 році, відповідно до умов, орендний договір підписувався на п'ять років. Після того як міськрада у 2018 році вчасно не надала відповідь щодо продовження або ліквідації орендного договору, підприємство продовжило сплачувати орендну плату.

Фото: Ольга Руда/Суспільне Миколаїв Сквер на Херсонському шосе

Підтвердити це в управлінні земельних ресурсів Миколаївської міської ради не вдалось. Там інформацію не надають, переадресували на заступника міського голови Юрія Андрієнка, який відмовився коментувати ситуацію.

В юридичному департаменті говорять, що місто відмовило у продовжені оренди тільки весною 2019 року. Це і стало приводом до судових позовів.

"Щодо судів ми знали, що вони йдуть. Ми брали участь у суді першої інстанції, брали участі в суді апеляційної інстанції. До нас приходили матеріали щодо касаційного провадження, але наші представники участь у касаційних інстанціях не беруть, тому що це Київ, це відрядження. Ми пишемо свою позицію письмово", — розповів заступник директора юридичного департаменту міськради Євген Юзвак.

Фото: Ольга Руда/Суспільне Миколаїв Діти на памп-треку

25 січня міський голова Олександр Сєнкевич під час прямого ефіру на своїй сторінці у Facebook заявив, що земельна ділянка на Херсонському шосе в генплані міста значиться як зелена зона і іншою вона не може бути.

"Далі орендарям потрібно отримати містобудівні умови, отримати технічні умови. А там реально немає технічних умов у "Миколаївводоканалу", щоб видати їх на каналізацію і воду. Де вони її візьмуть, що будуть качати з-під землі? Це неможливо. Друге —містобудівні умови не видадуть. В генплані там зелена зона, як можна будувати проти генплану?", — сказав Олександр Сєнкевич.

До оборони скверу готові і місцеві жителі. Зі слів Євгенії Новицької, котра проживає у цьому районі, вона готова на все, аби відстояти сквер.

"Готові на все в рамках закону. Звичайно, нікого не вбиватимемо, але відстоювати сквер будемо. Якщо тут будуть огороджувати парканами все, то ми готові вийти відстоювати наш сквер.

Фото: Ольга Руда/Суспільне Миколаїв Діти граються у сквері

"Навіщо закривати цей парк, якщо тут діти катаються? Усім подобається це місце", — сказав місцевий житель Вадим Луценко.

За словами Євгена Королькова, якщо на території скверу почнуться будівельні роботи, люди перекриватимуть Херсонське шосе.

Читайте Суспільне Миколаїв у Telegram, Viber та Instagram.