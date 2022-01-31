Сквер на Херсонському шосе, який розбудовують за гроші "Громадського бюджету", можуть знести. Колишні орендатори земельної ділянки поновили права у Верховному суді і тепер вимагають прибрати спортзони, які тут продовжують будувати з 2019 року.
Станом на січень 2022 року у сквері на Херсонському шосе побудували скейт-парк та памп-трек. Загалом з 2019 року на розбудову скверу витратили 3,5 млн грн з міського бюджету.
"Зона воркаут, паркур та інклюзивна зона — вони заплановані на 2022 рік, наш проєкт вже переміг у "Громадському бюджеті". Це буде перший паркур-майданчик, у місті його немає, молоді він дуже потрібен", — сказав співавтор проєктів розбудови скверу на Херсонському шосе Євген Корольков.
Наприкінці листопада 2021 року свої орендні права на земельну ділянку, відведену під сквер, поновило у Верховному суді приватне підприємство "Виробничо-комерційна фірма "Кристина". З 2013 року тут планували будівництво розважального комплексу.
Зі слів представника та адвоката підприємства Віталія Рогака, у 2013 році, відповідно до умов, орендний договір підписувався на п'ять років. Після того як міськрада у 2018 році вчасно не надала відповідь щодо продовження або ліквідації орендного договору, підприємство продовжило сплачувати орендну плату.
Підтвердити це в управлінні земельних ресурсів Миколаївської міської ради не вдалось. Там інформацію не надають, переадресували на заступника міського голови Юрія Андрієнка, який відмовився коментувати ситуацію.
В юридичному департаменті говорять, що місто відмовило у продовжені оренди тільки весною 2019 року. Це і стало приводом до судових позовів.
"Щодо судів ми знали, що вони йдуть. Ми брали участь у суді першої інстанції, брали участі в суді апеляційної інстанції. До нас приходили матеріали щодо касаційного провадження, але наші представники участь у касаційних інстанціях не беруть, тому що це Київ, це відрядження. Ми пишемо свою позицію письмово", — розповів заступник директора юридичного департаменту міськради Євген Юзвак.
25 січня міський голова Олександр Сєнкевич під час прямого ефіру на своїй сторінці у Facebook заявив, що земельна ділянка на Херсонському шосе в генплані міста значиться як зелена зона і іншою вона не може бути.
"Далі орендарям потрібно отримати містобудівні умови, отримати технічні умови. А там реально немає технічних умов у "Миколаївводоканалу", щоб видати їх на каналізацію і воду. Де вони її візьмуть, що будуть качати з-під землі? Це неможливо. Друге —містобудівні умови не видадуть. В генплані там зелена зона, як можна будувати проти генплану?", — сказав Олександр Сєнкевич.
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До оборони скверу готові і місцеві жителі. Зі слів Євгенії Новицької, котра проживає у цьому районі, вона готова на все, аби відстояти сквер.
"Готові на все в рамках закону. Звичайно, нікого не вбиватимемо, але відстоювати сквер будемо. Якщо тут будуть огороджувати парканами все, то ми готові вийти відстоювати наш сквер.
"Навіщо закривати цей парк, якщо тут діти катаються? Усім подобається це місце", — сказав місцевий житель Вадим Луценко.
За словами Євгена Королькова, якщо на території скверу почнуться будівельні роботи, люди перекриватимуть Херсонське шосе.