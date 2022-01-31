Водію легковика, який 2018-го року в’їхав автівкою у підземний перехід у Полтаві, через що загинув чоловік, відмовили у скороченні терміну ув’язнення. Таке рішення 31 січня ухвалила колегія суддів Полтавського апеляційного суду. Про це повідомив кореспондент Суспільного із судової зали.

У Полтавському апеляційному суді переглядають запис із камер спостереження. На відео – момент аварії, яка сталася у липні 2018-го в обласному центрі. Тоді водій легковика в’їхав у підземний перехід, де працювали робітники. Один із них загинув.

Суспільне Полтава Володимир Рахманов просив пом'якшити вирок для Романа Єгорова

"Щоб уникнути зіткнення з іншим автомобілем, автомобіль Єгорова (Роман Єгоров – обвинувачений – ред.) був змушений змінити напрямок руху, що і привело до дорожньо-транспортної пригоди. У даному випадку була створена аварійна ситуація, і на відео видно, що Єгоров не мав можливості уникнути зіткнення", - каже адвокат обвинуваченого Володимир Рахманов.

2019-го року Октябрський райсуд Полтави призначив водієві 5 років позбавлення волі. 31 січня у суді завершили розгляд апеляційної скарги на цей вирок. Обвинувачений та його адвокат просили скоротити термін ув'язнення до трьох років, а ще зменшити суму виплати за моральну компенсацію. Із цим не погодилася прокурорка.

Суспільне Полтава Колегія судів Апеляційного суду

"Насамперед Єгоров, порушуючи правила дорожнього руху, порушуючи дозволений швидкісний режим в межах містах, це призвело до таких трагічних наслідків. Тому я прошу відмовити у задоволенні апеляційних скарг сторони захисту та залишити в силі вирок суду", - пояснює прокурорка Людмила Падалюк.

Обвинувачений Роман Єгоров свою вину визнав. Під час останнього слова у залі суду він звернувся до матері загиблого.

Суспільне Полтава Роман Єгоров, обвинувачений

"Прошу вибачення в усіх потерпілих. Ми намагалися вам допомагати і будемо допомагати надалі. Мені нікуди було діватись. Я не хотів вашого сина збивати, вбивати", - каже обвинувачений Роман Єгоров.

"Якщо можна додайте до восьми (років – ред.). Він каже, що йому п’ять (років – ред.) це багато. Максимум вісім років, і то це мало. У мене внучка без батька лишилась", - говорить мати загиблого Оксана Кривчун.

Колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу щодо зменшення суми відшкодувань стороні потерпілих. Замість 1,5 мільйони гривень він має сплатити близько 600 тисяч гривень. Чи оскаржуватимуть це рішення, поки невідомо, повідомив адвокат обвинуваченого Володимир Рахманов. На це вони мають три місяці.