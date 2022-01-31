На Тернопільщині 17 лікарів відсторонили від роботи

17 невакцинованих від коронавірусу працівників медзакладів Тернопільщини відсторонили від роботи. Про це розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко. За її словами, це роблять відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я, який вступив у дію сьогодні.

"На сьогоднішній день в нас 99,8% медичних працівників закладів охорони здоров’я Тернопільської області вакциновано. На сьогоднішній момент відсторонено 17 працівників від роботи. Хочу зазначити, що це не лікарі, це не середній медичний персонал, це інші працівники, які працюють в закладах охорони здоров’я. Якщо розглянути три райони і заклади в них, то найкращим є Чортківський район, де медичні працівники вакциновані 100% і не відбулось відсторонення від роботи. А так, поодинокі 1-2 людей по різних закладах назбиралося і разом 17. Але я думаю, що ці 17 людей тепер будуть думати, і, напевно, проявлять свою громадянську свідомість і провакцинуються",– каже Ярмоленко.

Директор Скалатської лікарні Богдана Максимовича розповів, що у їхньому закладі є один невакцинований працівник, проте завтра він планує щепитися, каже чоловік. У Тернопільській районній лікарні є троє невакцинованих працівників, розповів директор Володимир Лісовський. За його словами, двоє з них зараз у відпустці, детальнішу інформацію про це можна буде отримати завтра, каже чоловік. Адвокат Іван Парубій каже, цей наказ МОЗу є обов’язковим до виконання. На запитання, чи не порушує він права нещеплених працівників, адвокат відповідає так.

"Постулат права дуже простий: "Право кожного, паво моє закінчується там, де почувається право іншого". Якщо людина вважає, що її право на невакцинацію чи на невиконання якихось нормативних актів порушене – то, будь ласка, дотримуйтеся цих своїх прав, вважайте це за правильне, не робіть цього, але пам’ятайте, що ваше право на невакцинацію закінчується рівно там, де починається право моє, ваше, других, третіх на те, щоб не бути зараженим, бути здоровим", – каже Парубій.

За словами Ольги Ярмоленко, загалом в області є 18 тисяч 693 працівники закладів охорони здоров’я.

від 30 листопада минулого року який розширив перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації