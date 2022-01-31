На Прибережній Магістралі в Олександрівському районі Запоріжжя стався порив водогону.

Відео та світлини в соцмережі Facebook виклали містяни.

За інформацією міського контакт-центру 15-80 без холодного водопостачання залишились мешканці будинків по вулиці Глісерній 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Голова Олександрівської районної державної адміністрації Валерій Мостовий повідомив, що аварію наразі ліквідовують.

Фото з Facebook-сторінки Олександра Верьовкіна В Олександрівському районі через порив труби без води залишились мешканці 30 будинків

Як розповів Суспільному генеральний директор комунального підприємства "Водоканал" Андрій Шаповал, прорвало трубу із холодною водою – зірвало вантуз:

"Задіяні вісім людей, із техніки – екскаватори та бортова. Роботи будуть завершені приблизно через три години. У тому числі буде відновлене водопостачання до навколишніх будинків. На випадок, якщо утвориться ожеледиця вночі, уже готова посипна техніка. Причину будемо з’ясовувати, зараз ще не дісталися, бо багато води", – розповів Андрій Шаповал.

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