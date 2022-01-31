У Харкові обмалювали офіс ЛГБТ-спільноти

Невідомі пошкодили фасад будинку по провулку Подільському у Харкові, де розміщений офіс PrideHub.

Працівники організації помітили написи вранці 31 січня, розповіла Суспільному співзасновниця PrideHub Анна Шаригіна. Написи закривають мурал ЛГБТ-спільноти.

"Нині майже повністю замальований мурал нацистською символікою. І якесь посилання до Біблії. Плануємо звернутися до поліції та міськради, бо це у двох кварталах від міськради. Поінформуємо міжнародну спільноту, які тільки матимемо записи з камер", — сказала Шаригіна.

За її словами, офіс обмальовують "щонайменше раз на місяць": "Можливо, виключенням був грудень".

У пресслужбі поліції регіону поки не повідомили, як розцінюють пошкодження фасаду. За інформацією ЛГБТ-спільноти, усі попередні напади не розслідувані.

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