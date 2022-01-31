У Харкові обмалювали офіс ЛГБТ-спільноти

Невідомі пошкодили фасад будинку по провулку Подільському у Харкові, де розміщений офіс PrideHub.
Працівники організації помітили написи вранці 31 січня, розповіла Суспільному співзасновниця PrideHub Анна Шаригіна. Написи закривають мурал ЛГБТ-спільноти.
"Нині майже повністю замальований мурал нацистською символікою. І якесь посилання до Біблії. Плануємо звернутися до поліції та міськради, бо це у двох кварталах від міськради. Поінформуємо міжнародну спільноту, які тільки матимемо записи з камер", — сказала Шаригіна.
За її словами, офіс обмальовують "щонайменше раз на місяць": "Можливо, виключенням був грудень".
У пресслужбі поліції регіону поки не повідомили, як розцінюють пошкодження фасаду. За інформацією ЛГБТ-спільноти, усі попередні напади не розслідувані.
Що відомо
- На фасаді будинку, де розміщується "ПрайдХаб", виконали мурал у стилі всеукраїнської кампанії "Різні. Рівні". Влітку 2021 року невідомі його пошкодили. "Стіна була з написом "Бути різними добре разом". За декілька днів вночі якийсь невідомий наніс інший напис, що є мовою ворожнечі: "збоченці", — розповіла керівниця жіночого об'єднання "Сфера" Віра Чернигіна.
- Восени 2020 в офісі PrideHub розбили скло та розмалювали стіну. У двері центру кидали яйця, обливали рідиною.