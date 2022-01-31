За тиждень (з 24 по 30 січня) в області зафіксували 4 497 нових хворих на COVID-19. З них 2 883 — у Чернігівському районі (в тому числі 2 481 — у Чернігові), 784 — у Ніжинському, 444 — у Прилуцькому, 326 — у Корюківському та 60 — у Новгород-Сіверському районі. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА.

У порівнянні з попереднім тижнем (з 17 по 23 січня) кількість нових хворих збільшилася у понад два рази, а точніше — на 2 329 людей.

За тиждень від коронавірусної хвороби в області 31 людина померла, одужали 1384 хворих.

Загалом на Чернігівщині станом на 31 січня 2022 року зареєстрували 103 672 інфікованих на COVID-19. 93 949 пацієнтів одужали. 2 642 людини померли, 145 померлих мали супутній діагноз COVID-19.

За тиждень в області провели понад 14 тисяч досліджень.

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