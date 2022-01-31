Ожеледиця та нічні -10: яку погоду прогнозують на Рівненщині до вихідних

У перші дні лютого у Рівному та області прогнозують погоду здебільшого без опадів, а також ожеледицю на дорогах. Про це повідомили на сайті Рівненського обласного центру гідрометеорології. Температура вночі сягатиме 10º морозу, а денні показники – 1º тепла.

У вівторок, 1 лютого, на Рівненщині буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер західний силою 7-12 метрів на секунду. На дорогах – ожеледиця. Температура вночі становитиме 3-8º морозу, вдень – 0-5º морозу.

На середу, 2 лютого, у центрі гідрометеорології прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі – без істотних опадів, удень – мокрий сніг і дощ. Вітер буде південно-західний, 7-12 метрів на секунду. На дорогах очікують ожеледицю. Температура вночі – 5-10º морозу, вдень від 4º морозу до 1º тепла.

3 лютого очікують хмарну погоду з проясненнями, часом – невеликий сніг. Вітер – північно-західний, силою 7-12 метрів на секунду. На дорогах – ожеледиця. Температура вночі становитиме 2-7º морозу, вдень від 4º морозу до 1º тепла.

На п'яницю, 4 лютого, прогнозують погоду без істотних опадів. Температура вночі – 5-10º морозу, вдень – від 0 до 5º морозу.

Що відомо

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