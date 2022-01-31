На Житомирщині у селі Станишівка біля обласної та районної лікарень вже близько місяця не працює світлофор, який регулює рух пішоходів між лікарнями через трасу "Житомир – Сквира", а також виїзд автівок з територій лікувальних закладів. Про це Суспільному розповіла місцева жителька Тетяна, яка переходить там дорогу майже щодня.

За її словами, інколи у годину пік доводиться чекати по кілька хвилин, щоб перейти дорогу, а на тротуарі збирається черга з пішоходів.

"Тут багато транспорту, бо об'їзна дорога поруч – транспорт і з Вінниці, і з Києва, тож непрацюючий світлофор – це, дійсно, проблема, – каже Тетяна. – Все залежить від трафіку. Буває такий час, що треба по півгодини стояти і чекати, щоб перейти, бо зупиняється ж не кожна машина".

Фото: Суспільне Житомир Тетяна

Фото: Суспільне Житомир

Непрацюючий світлофор створює незручності і для водіїв, адже у темну пору доби пішоходів на жвавому переході можна і не помітити.

"Пішоходи ж тут постійно ходять між двома лікарнями і створюють аварійну обстановку, – каже водій Ігор. – Я розумію, що люди хочуть пройти, але в той же час і машини хочуть проїхати. Тут дуже жвава траса і світлофор однозначно потрібен. Якщо на те пішло, то цього переходу і не видно – розмітка стерлася. А коли похмура погода, вечір після п'ятої години – це ж взагалі жах".

Фото: Суспільне Житомир Ігор каже, що навіть дорожня розмітка стерлася

За словами речниці Служби автодоріг області Світлани Чернях-Кондрацької, вже відбувся тендер на облаштування тут нового світлофорного об'єкта з освітленням. В найближчий час компанія-підрядник розпочне роботи.

"Плануємо встановити ліхтарі освітлення та сам світлофорний об'єкт, – каже Світлана Чернях-Кондрацька. – Зараз ще вирішується питання, чи буде облаштовано там новий світлофор відповідно до нових нормативів".

Фото: Суспільне Житомир Світлана Чернях-Кондрацька

Фото: Суспільне Житомир

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