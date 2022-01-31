За добу на Закарпатті понад 300 людей повністю щепили від COVID-19

На Закарпатті 30 січня від COVID-19 повністю щепили 331 людину. Такі дані повідомили на сайті вакцинації.

Першу дозу вакцини отримали 297 людей. Також 69 закарпатцям зробили бустерну дозу.

Загалом від початку вакцинальної кампанії на Закарпатті перше щеплення мають понад 353 тисячі людей. Друге — понад 298 тисяч. Головна епідеміологиня області Вікторія Тимчик каже: це близько 24% населення краю.

В Україні за добу, 30 січня, вакцинували від коронавірусу 20 983 людей. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я. Першу дозу отримали 6 524, другу дозу — 7 653, додаткову дозу отримали 98 осіб, бустерну — 6 708.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 324 675 людей, з них отримали одну дозу — 15 306 673 людини, дві дози — 14 619 487, додаткову дозу — 16 695, бустерну дозу — 339 726 осіб. Загалом провели 30 300 581 щеплення.

Що відомо:

На Закарпатті за добу COVID-19 виявили у 684 людей, померли 4 хворих.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що Закарпаття та ще три області мають високий ризик потрапити до "червоної" зони.

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