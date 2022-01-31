Під час служби на Донбасі помер поліцейський з Івано-Франківщини

Перебуваючи на черговій ротації, на Донеччині помер поліцейський з Івано-Франківщини Олександр Гришненко. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Нацполіції області.

Як ідеться у дописі, чоловік помер 28 січня. У поліцейського раптово зупинилося серце.

Інспектор роти патрульної служби особливого призначення "Івано-Франківськ" Олександр Гришненко понад 20 років служив у поліції. Чоловік помер на 43 році життя. У нього залишилися троє неповнолітніх дітей.

"Поминальні заходи й похорон відбудуться 1 лютого о 14:00 у Будинку смутку. Поховають бійця на Алеї слави у Чукалівці", — йдеться у повідомленні.

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