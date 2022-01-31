Під час служби на Донбасі помер поліцейський з Івано-Франківщини

Перебуваючи на черговій ротації, на Донеччині помер поліцейський з Івано-Франківщини Олександр Гришненко. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Нацполіції області.
Як ідеться у дописі, чоловік помер 28 січня. У поліцейського раптово зупинилося серце.
Інспектор роти патрульної служби особливого призначення "Івано-Франківськ" Олександр Гришненко понад 20 років служив у поліції. Чоловік помер на 43 році життя. У нього залишилися троє неповнолітніх дітей.
"Поминальні заходи й похорон відбудуться 1 лютого о 14:00 у Будинку смутку. Поховають бійця на Алеї слави у Чукалівці", — йдеться у повідомленні.
Читайте також
- На Сході загинув боєць з Прикарпаття Сергій Барнич
- В Івано-Франківську помер військовий, хворий на COVID-19 — Міноборони
- На Прикарпатті бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади вшанували пам'ять полеглого побратима
Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!