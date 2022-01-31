На Дніпропетровщині чоловік, який вчинив смертельну пожежу, отримав вирок

На Дніпропетровщині внаслідок пожежі загинула півторарічна дитина - винуватець трагедії проведе 4 роки за гратами. Про це йдеться на сайті обласної прокуратури.

Павлоградська окружна прокуратура довела вину 24-річного чоловіка, який порушив правила пожежної безпеки, внаслідок чого загинула дитина (ч. 2 ст. 270 КК України).

Чоловік у стані алкогольного сп’яніння розпалював пічку легкозаймистими речовинами. Через те, що він нехтував правилами безпеки, у будинку почалася пожежа. Внаслідок цього загинув півторарічний син його цивільної дружини.

Суд призначив чоловіку позбавлення волі на 4 роки.

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