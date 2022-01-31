Запорізький громадський активіст заскочив співробітників компанії "Вельтум–Запоріжжя", що займається вивезенням сміття, на тому, як вони зливали паливо зі сміттєвоза. У компанії прокоментували Суспільному інцидент.

Відео, на якому троє чоловіків переливають паливо з автівки у п'ятилітрову пластикову пляшку, зняв громадський активіст Данило Щербаков.

На відео на офіційній сторінці "Вельтум-Запоріжжя". Там підтвердили, що зливом палива займалися їхні співробітники, та повідомили, що інформація про це буде передана до Нацполіції.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика.

У коментарі Суспільному, начальниця відділу логістики компанії "Вельтум" Наталія Краско повідомила, що працівники зливали паливо через систему опалення, внаслідок чого система контролю палива і навігації не бачила цього.

За її словами, тепер можливість зливати паливо таким чином виключена.

Що відомо

Згідно з рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.10.2019 р. №468 ТОВ «ВЕЛЬТУМ – Запоріжжя» визначено виконавцем послуг з вивезення побутових відходів у Запоріжжі. Дія публічного договору поширюється на мешканців приватного сектору та будинків комунальної власності територіальної громади обласного центру.

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram