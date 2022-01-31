З 31 січня всі школи Костянтинівської громади перейшли на дистанційне навчання через захворювання дітей на ГРВІ та COVID-19. З майже 7 тисяч дітей хворіє понад 2 тисячі. Про це у коментарі Суспільному повідомила заступниця начальника управління освіти Костянтинівської міськради Надія Кондратович.

За її словами, з 6 894 дітей по закладах світи відсутніх було 2 495 дітей, що складає 36%.

Вона додала, що діти в садочках продовжують працювати разом з вихователями.

Директорка місцевого Центру медико-санітарної допомоги Тетяна Шишимарева розповіла журналістам Суспільного, що захворюваність зростає в громаді і серед дорослих.

"Протягом минулого тижня у нас щоденна кількість хворих зростала десь на 10% вдень, а за вихідні зросла на 1% всього. Станом на сьогодні у нас 298 хворих, які лікуються амбулаторно. Захворювання протікає в цю хвилю легше - менше загрозливих симптомів, менше госпіталізацій", — додала Тетяна Шишимарева.

Шишимарева розповіла, що темпи вакцинації знизилися ще наприкінці грудня.

Заступниця директора з навчально-виховної роботи Костянтинівського ліцею Світлана Дума розповіла Суспільному, що уроки проводять через інтернет.

"Якщо діти займаються індивідуально ми також з ними або в Зумі працюємо, або в міті, або запрошуємо до школи для того, щоб провести звичайний урок", — додала Світлана Дума.

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Що відомо

Дистанційне навчання в місті до 11 лютого.

Щепилися двома дозами вакцини в громаді понад 18 тисяч людей, 17 тисяч однією, третю дозу отримали близько 300 людей.

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