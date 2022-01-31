Вітер, сніг та ожеледь: синоптики розповіли про погоду на Хмельниччині

На Хмельниччині у перші дні лютого синоптики прогнозують вітряну погоду. Протягом перших п'яти днів місяця температура повітря коливатиметься від +2°C до -12°C.

Про це Суспільному повідомила синоптикиня Хмельницького обласного гідрометеоцентру Леся Гнатюк.

1 лютого на Хмельниччині переважатиме погода без опадів на дорогах ожеледиця вітер західний 7-12 метрів за секунду. Вночі окремі пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3-8 морозу. Вдень від -3°C до +2°C.

Наступні чотири доби на території області йтиме невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі температура коливатиметься від -7°C до -12°C. Вдень від -1°C до +1°C. 4 лютого температура повітря вдень знизиться до -7°C. Вітер змінний 5-10 метрів за секунду.

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