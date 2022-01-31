На Одещині попрощалися з гвардійцем, який загинув під час стрілянини у Дніпрі

У місті Березино Одеської області 31 січня понад пів сотні людей прощалися з гвардійцем Олександром Драганом, який загинув під час стрілянини на території Дніпровського заводу "Південмаш". Про це повідомили в пресслужбі 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України.

24-річний хлопець помер від вогнепальних поранень. На прощанні, за інформацією бригади, були родичі, друзі, побратими-нацгвардійці та люди, які хотіли виразити співчуття.

11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України

11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України

11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України

Що відомо

У Дніпрі вранці 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення.

Стрілянину влаштував 22-річний військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, родом з Одеської області. Його затримали о 9:30 у місті Підгородне Дніпропетровської області.

ДБР повідомило про підозру Рябчуку за трьома статтями: 115 ККУ (умисне вбивство), 408 (дезертирство), 410 (викрадення. привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї та боєприпасів).

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