logo logo
На Одещині попрощалися з гвардійцем, який загинув під час стрілянини у Дніпрі
СМЕРТЬРегіони

На Одещині попрощалися з гвардійцем, який загинув під час стрілянини у Дніпрі

Діана Зубар
·
·
На Одещині попрощалися з гвардійцем, який загинув під час стрілянини у Дніпрі 11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України

У місті Березино Одеської області 31 січня понад пів сотні людей прощалися з гвардійцем Олександром Драганом, який загинув під час стрілянини на території Дніпровського заводу "Південмаш". Про це повідомили в пресслужбі 11 бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України.

24-річний хлопець помер від вогнепальних поранень. На прощанні, за інформацією бригади, були родичі, друзі, побратими-нацгвардійці та люди, які хотіли виразити співчуття.

На Одещині попрощалися з гвардійцем, який загинув під час стрілянини у Дніпрі11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України

На Одещині попрощалися з гвардійцем, який загинув під час стрілянини у Дніпрі11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України

На Одещині попрощалися з гвардійцем, який загинув під час стрілянини у Дніпрі11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України

Що відомо

  • У Дніпрі вранці 27 січня солдат строкової служби Національної гвардії розстріляв з автомата караул військовослужбовців НГУ. П'ятеро людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення.
  • Стрілянину влаштував 22-річний військовослужбовець Нацгвардії Артемій Рябчук, родом з Одеської області. Його затримали о 9:30 у місті Підгородне Дніпропетровської області.
  • ДБР повідомило про підозру Рябчуку за трьома статтями: 115 ККУ (умисне вбивство), 408 (дезертирство), 410 (викрадення. привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї та боєприпасів).

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди