31 січня з Коростенської центральної лікарні виписали пацієнта, котрому провели операцію зі стентування коронарних судин серця. У 53-річного місцевого жителя виявили серцеву патологію, що не підлягає медикаментозному лікуванню. Це перша подібна операція, яку зробили у Коростенській лікарні. Про це Суспільному розповів сам пацієнт Анатолій Кучерук.

За його словами, операція тривала понад годину.

"Страшно трохи було, – каже Анатолій Кучерук. – Налаштувати себе на позитив було дуже складно. Дружина і діти допомогли. Після цього мені стало краще".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Анатолій Кучерук

"Зійшлися на небі зірки, що це відбулося, – каже дружина Анатолія Кучерука Наталія. – Чоловіку кажу, що він став "першою ластівкою". Є люди, які це підтримали".

Фото: Суспільне Житомир Наталія Кучерук

Фото: Суспільне Житомир

Операцію провів кардіохірург Київського інституту серця Андрій Хохлов на чолі з керівником цього закладу Борисом Тодуровим.

"У ході операції імплантується пристрій – стент, який відновлює просвіт судини і пацієнт почувається краще, – каже Андрій Хохлов. – Важливо вчасно зробити діагностику".

Фото: Суспільне Житомир Андрій Хохлов

"Дуже сподобалося, що співпраця буде більш глибокою, – каже Борис Тодуров. – Колеги приїдуть до нас на стажування. На складніші операції ми будемо приїздити сюди".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Борис Тодуров

За словами Коростенського міського голови Володимира Москаленка, у центральній міській лікарні за потреби такі операції зможуть робити усім жителям району.

"Ми повинні обслуговувати весь Коростенський район, 270 тисяч людей, які тут проживають, – каже Володимиир Москаленко. – З часом будемо і нирки пересаджувати, і такі операції робити".

Фото: Суспільне Житомир Володимир Москаленко

Після виписки Анатолій Кучерук буде на телефонному зв'язку з лікарями, а за два тижні приїде на профілактичний огляд до Коростенської центральної лікарні.

Фото: Суспільне Житомир

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