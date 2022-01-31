Скидають сніг та спускають воду: як прибирають дороги Полтавщини

На дорогах місцевого значення Полтавщини нині прибирають сніг та посипають покриття, розповів Суспільному речник Агентства місцевих доріг Полтавщини Денис Скриль. А на дорогах держзначення, зокрема, посипають тротуари та під’їзди до зупинок, повідомила Суспільному речниця Служби автодоріг у Полтавській області Юлія Ткаченко.

Станом на 15:00 31 січня на дорогах місцевого значення області працюють 84 машини та 111 дорожників. Від 7:00 для посипання автошляхів використали 588 тонн протиожеледної суміші, розповів Денис Скриль.

За його словами, нині на дорогах прибирають сніг, посипають покриття протиожеледною сумішшю, а також скидають із проїзної частини снігову «кашу».

фото: Агентство місцевих доріг Полтавської області Посипання доріг

Як розповіла речниця Служби автодоріг у Полтавській області, на дорогах держзначення у регіоні працівники нині займаються пропуском води з проїжджої частини на узбіччя, аби не утворювалася ожеледиця та не руйнувалося покриття. Крім того, протиожеледною сумішшю посипають тротуари, територію поблизу зупинок громадського транспорту і заїзні «кишені».

За словами Юлії Ткаченко, нині дороги держзначення на Полтавщині проїзні. Заторів чи ускладнень руху немає.