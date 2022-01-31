Жителя Харкова підозрюють у замаху на державну зраду та сприянні діяльності терористичної організації.

Жителя міста затримали у Харкові 30 січня, повідомила Суспільному речниця СБУ Харківщини Лілія Домашенко. 31 січня за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури чоловіку оголосили підозру, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, з квітня 2020 року підозрюваний на виконання завдання кураторів ФСБ РФ систематично збирав та передавав представникам іноземних спецслужб фото та відеоматеріали щодо місць дислокації військової техніки і українських військовослужбовців на території Харкова. Крім того, чоловік таємно повідомляв про оперативну обстановку поблизу штабу Нацгвардії України через один з месенджерів", — йдеться у повідомленні.

Затримання відбувалося під час отримання документів "із закритих дослідницьких програм в оборонній сфері одного з інститутів Харкова щодо новітніх українських систем зброї". Більш детальної інформації слідство не розголошує.

Прокуратура проситиме суд взяти чоловіка під варту. За ст. 111 та ст. 258-3 Кримінального кодексу України підозрюваному загрожує до 15 років ув'язнення.

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