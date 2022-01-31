На Херсонщині розстріляли собак. Поліція порушила кримінальне провадження

На Херсонщині на одному з подвір’їв села у Скадовському районі чоловік розстріляв із рушниці собак. Поліція порушила кримінальне провадження.

Про це йдеться на сторінці поліції Херсонської області у Facebook

До поліції звернулась жителька одного із сіл Скадовського району і розповіла, що сусід прийшов на подвір’я та розстріляв із рушниці її собак. На місці події правоохоронці побачили мертвих собак із вогнепальними пораненнями.

Підозрюваний пояснив, що таким чином він помстився за те, що собаки сусідки загризли його маленького цуцика.

За жорстоке поводження з тваринами поліція відкрила кримінальне провадження. У разі доведення вини чоловікові може загрожувати арешт до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.

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