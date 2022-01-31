Вакцинація від COVID-19: 2039 щеплень зробили на Хмельниччині за добу

За минулу добу в Хмельницькій області зробили 2039 щеплень від COVID-19. Про це інформує пресслужба Хмельницької облдержадміністрації на офіційному сайті.

Зазначається, що 423 жителі області зробили перше щеплення, 370 – два щеплення. Загалом від початку вакцинальної кампанії медпрацівники зробили 899938 щеплень від COVID-19.

Всього двома дозами щепили 431839 жителів області, бустерною дозою – 6566 людей, додатковою дозою вакцини - 274 людини.

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