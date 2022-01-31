На Рівненщині чоловік побив правоохоронців та вибив ногами бокове скло авто сектору реагування патрульної поліції. Причину своїх дій він не пояснив, тож йому призначили судово-психіатричну експертизу, – розповіли у пресслужбі Нацполіції області.
Інцидент стався у неділю, 30 січня, після 20:00 на вулиці Надслучанській у селі Бистричі Березнівської громади. Правоохоронці під час патрулювання виявили авто, яке водій припаркував із порушенням ПДР. На зауваження полісменів чоловік зреагував та переїхав у встановлене місце.
"У цей час біля службового автомобіля зупинився фургон Peugeot Boxer, водій якого почав нецензурно виражатися на адресу поліцейських та шарпати їх за форму. Чоловік побив патрульних, а коли перебував у службовому авто — ногами вибив бокове скло", – розповіла пресофіцерка Нацполіції області Юлія Мозоль.
Суспільному вона додала: чоловік також проявляв агресію і до водія, який перепаркував своє авто. 32-річного жителя міста Березне затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Наразі вирішують питання про повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні злочину за частиною 2 статті 345Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків та частиною 2 статті 342 Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язківКримінального кодексу України, а також про обрання йому запобіжного заходу.
За результатами медогляду чоловік був тверезий. Свої дії він не пояснив, тож у рамках досудового розслідування призначатиметься також і судово-психіатрична експертиза, – додали у пресслужбі поліції.
Чоловіку загрожує покарання у виді обмеженняобмеження волі передбачає утримання особи в спеціальних виконавчих установах відкритого типу, без ізоляції від суспільства і з обов'язковим залученням засудженого до роботи або позбавленняпозбавлення волі – це такий вид покарання, при якому людина повністю ізолюється від суспільства в установах закритого типу волі на строк до п’яти років. Поліцейських після надання допомоги медики відпустили.
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