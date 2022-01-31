Волинському музею подарували свинцевий свисток часів Першої світової війни

Ковельському історичному музею передали сигнальний свисток, яким користувалися під час Першої світової війни офіцери австрійської армії для подання сигналу в ланцюгу, – розповіла Суспільному телефоном головна зберігачка фондів музею Мирослава Мороз.
З її слів, у фондах музею зберігається чимало експонатів періоду 1914-1918 років: світлини, документи, військове спорядження. Новий експонат музею подарував місцевий житель Анатолій Васильчук.
Сигнальний свисток виготовлений зі свинцю, має трубчату форму, звужений до переднього краю, деформований у місці отвору, – розповіла музейниця. Кільце, яке кріпилося до свистка, втрачене, а вушко надломлене. Також всередині свистка відсутня кулька, оскільки звук подавався простим свистом.
Зі слів Мирослави Мороз, свисток був знайдений на правому березі річки Стохід по лінії дислокації австрійських військ, де відбувалися бої між австрійською і російською царською арміями.
Що відомо
- У січні 2022-го історичному музею в Ковелі передали старовинну весільну скриню першої третини 20 століття, яка належала жительці села Черемошне колишнього Ковельського повіту.
- Торік в музеї міста Ковель з'явився новий експонат – підлоговий механічний годинник 30-их років минулого століття старовинної годинникової майстерні Franza Hermle.
- Восени 2021-го в Музеї дзвонів у Луцькому замку представили новий дзвоник, виготовлений на початку 20 століття у Британії.
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