Волинському музею подарували свинцевий свисток часів Першої світової війни

Ковельському історичному музею передали сигнальний свисток, яким користувалися під час Першої світової війни офіцери австрійської армії для подання сигналу в ланцюгу, – розповіла Суспільному телефоном головна зберігачка фондів музею Мирослава Мороз.

З її слів, у фондах музею зберігається чимало експонатів періоду 1914-1918 років: світлини, документи, військове спорядження. Новий експонат музею подарував місцевий житель Анатолій Васильчук.

Сигнальний свисток виготовлений зі свинцю, має трубчату форму, звужений до переднього краю, деформований у місці отвору, – розповіла музейниця. Кільце, яке кріпилося до свистка, втрачене, а вушко надломлене. Також всередині свистка відсутня кулька, оскільки звук подавався простим свистом.

Фото: Facebook/Мирослава Мороз

Зі слів Мирослави Мороз, свисток був знайдений на правому березі річки Стохід по лінії дислокації австрійських військ, де відбувалися бої між австрійською і російською царською арміями.

Що відомо

У січні 2022-го історичному музею в Ковелі передали старовинну весільну скриню першої третини 20 століття, яка належала жительці села Черемошне колишнього Ковельського повіту.

Торік в музеї міста Ковель з'явився новий експонат – підлоговий механічний годинник 30-их років минулого століття старовинної годинникової майстерні Franza Hermle.

Восени 2021-го в Музеї дзвонів у Луцькому замку представили новий дзвоник, виготовлений на початку 20 століття у Британії.

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