Черкаські синоптики прогнозують морози

У ніч на 1 лютого температура повітря в Черкасах може знизитися до 4-6 градусів морозу. Про це Суспільному повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами Віталія Постриганя, 31 січня по області вдень буде хмарна з проясненнями погода, невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

"Вітер західний, 7-12, пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура по області від трьох градусів морозу до двох тепла, в Черкасах – від -1 до +1", – зауважив синоптик.

1 лютого в області, зокрема, в Черкасах, утримається хмарна з проясненнями погода, істотних опадів не прогнозують, на дорогах ожеледиця, додав він.

"На Черкащині очікують західний вітер, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі до 6 градусів морозу, вдень 0-5º тепла", – поінформував Віталій Постригань.

У Черкасах температура повітря вночі становитиме від 4 до 6 градусів морозу, а вдень 0-2 градусів тепла.

За словами Віталія Постриганя, середина тижня буде з помірними та слабкими морозами, а у вихідні, 5-6 лютого, новий циклон зумовить теплішу та вологішу погоду.

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