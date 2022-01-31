На Херсонщині у кукурудзяному крохмалі, який експортувався із Франції до України, виявили металеві фрагменти.

Про це йдеться на сторінці Головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області у Facebook.

Металеві фрагменти були розміром 1-7 см × 0,9 мм.

Виробник продукції, в якій знайшли металеві фрагменти - Tereos Starch & Sweeteners Europe. Отримувач: ТОВ "Техінпром" (м. Дніпро).

Фахівці Держпродспоживслужби попереджають підприємців про те, що таку продукцію необхідно вилучити з обігу протягом двох робочих днів.

Також звертаються до споживачів, щоб у разі покупки такої продукції повідомили про це фахівцям Держпродспоживслужби.

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