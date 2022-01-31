У Чернівцях майже дві доби не буде водопостачання: перелік вулиць

На декількох вулицях у Чернівцях з 1 до 3 лютого не буде водопостачання. Це пов'язано з заміною ділянки водопроводу на вулиці Луговій, 9 А-В.

Про це на Facebook-сторінці "Чернівціводоканалу".

Води не буде з 10:00 1 лютого до 7:00 3 лютого на вулицях:

Хотинська, 43, 45А, 45Б, 45В, 47, 47А, 49А, 49Б, 49В, 49Г, 49М, 54, 55А (торгові комплекси "Пан диван", ТЦ "Ашан", "Панорама", "Епіцентр", "Боянівка", "Добробут"),

Рокитнянська;

1-й та 2-й провулок Рокитнянський;

Дібровецька;

Тернівська;

Селезнівська та прилеглих.

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