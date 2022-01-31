На Харківщині очікують 95 млн грн на ремонт харчоблоків та шкільних їдалень

Харківська область розраховує отримати близько 95 млн з державного бюджету на ремонт харчоблоків та їдалень.

Про це 31 січня на нараді у Харківській облдержадміністрації повідомила директорка обласного Департаменту науки і освіти Анжеліка Крутова.

"Майже 95 млн ми очікуємо за цією субвенцією, Департамент зібрав проєкти з 25 громад... Проєкти збираються, йде відбір", — сказала Крутова.

За словами голови Харківської облдержадміністрації Олега Синєгубова, для отримання коштів — субвенції від Міністерства розвитку громад та територій — є відповідні критерії, враховується кількість дітей, стан приміщень.

"І зараз ми розробляємо проєктно-кошторисну документацію, визначаємо перелік тих закладів, які можуть потрапити під ці умови", — сказав Синєгубов.

До програми можуть потрапити як заклади області, так і Харкова, уточнив голова ОДА. На програму також подаються заклади, які не потрапляють під умови за кількістю учнів, але які є профільними чи спецшколами.