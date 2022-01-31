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В Одесі затримали жінку з револьвером. Її звинувачують у нападі на МАФ
КРИМІНАЛРегіони

В Одесі затримали жінку з револьвером. Її звинувачують у нападі на МАФ

Марина Повертайло
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В Одесі затримали жінку з револьвером. Її звинувачують у нападі на МАФ ГУ Нацполіції в Одеській області

В Одесі затримали жінку, яку підозрюють в озброєному нападі на продавчиню МАФу. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

55-річна одеситка нібито розбила вітрину кіоску та пригрозила 63-річній продавчині револьвером. Нападниця вимагала віддати їй виручку. Коли жінка зрозуміла, що в касі немає грошей, намагалася втекти, – зазначили в поліції.

За кілька кварталів підозрювану затримали. Її помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі жінці висунули звинувачення у порушенні ч.1 ст.187Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства. Кримінального кодексу України. Якщо провину затриманої доведуть, їй загрожуватиме від трьох до семи років за ґратами.

В Одесі затримали жінку з револьвером. Її звинувачують у нападі на МАФГУ Нацполіції в Одеській області

МАФ, на який напали в Одесі

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